خلال أسبوع.. معالجة ظاهرة التشوه البصري في 58 موقعًا بالجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 7:39 صباحاً

عالجت أمانة منطقة الجوف -ممثلة في بلدية الناصفة- مظاهر التشوه البصري في 58 موقعًا خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن البلدية نفّذت 18 جولة لمعالجة التشوه البصري تمت خلالها معالجة كشافات الإنارة والرصف ورفع مخلفات البناء. وأضاف أن أعمال البلدية في الأسبوع الماضي، شملت 12 جولة للإصحاح البيئي أنهت الفِرَق الميدانية خلالها رش وتعقيم 127 حاوية نفايات، و16 جولة لصحة البيئة شهدت إنذار 3 منشآت مخالفة. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها وتقديم البلاغات والملاحظات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق "بلدي" على الأجهزة الذكية.

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