انت الان تتابع "صحة الرياض": 4 مكونات ينبغي ألا تخلو منها حقيبة "مريض السكري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 7:52 صباحاً

قدمت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض- مجموعة من النصائح إلى مرضى السكري. وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أن على مريض السكري "مقابلة طبيبه الخاص لأخذ تقرير عن حالته واستشارته قبل السفر"، و"زيارة اختصاصي التغذية، لإعطائه النظام الغذائي الملائم". وأضافت: عند "تجهيز حقيبة السكري يجب أن تحتوي على: كميات كافية من الأدوية سواء كانت الأقراص الخافضة للسكر أو حقن الأنسولين، وحافظة ثلج صغيرة (ترمس) لحفظ الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وكميات من السكر لاستعماله عند الحاجة".

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