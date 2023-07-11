انت الان تتابع سمو محافظ الأحساء يزور مقر الشركة السعودية الكهرباء بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم " الاثنين " مقر الشركة السعودية للكهرباء بمحافظة الأحساء وكان في استقبال سموّه لدى وصوله مقر الشركة المهندس عصام السعيد مدير إدارة كهرباء الأحساء وكبير مهندسي وزارة الطاقة المهندس أحمد بن طلال زاكور ، ويأتي ذلك في إطار حرص سموّه على الاطلاع على أعمال الشركة ومشاريعها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ونوه سموّه بما يحظى به قطاع الكهرباء من اهتمام كبير ودعم متواصل من القيادة الرشيدة - حفظها الله - والمتابعة والإشراف المباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة - حفظه الله -

ودشن سموّه مكتب خدمات المشتركين ، ضمن مبادرة تجربة العميل ، والتي تهدف إلى توحيد الهوية لمكاتب المشتركين بالمملكة ، ثم قام سموّه بزيارة لمركز العدادات الذكية المسؤول عن متابعة جميع الإنذارات المتعلقة بالعدادات الذكية ومتابعتها إلى الانتهاء منها

وأكد سموّه على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات بالمحافظة , ومضاعفة الجهود والسعي المتواصل لرفع مستوى الخدمة وتكثيف أعمال الصيانة بكافة المواقع بما يسهم بتوفير احتياجات الأهالي وكافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة من الخدمة الكهربائية.

واطلع سموّه خلال زيارته على إنجازات إدارة كهرباء الأحساء والمشروعات الجاري تنفيذها والأخرى المستقبلية ومنها مشاريع الايصال ومشاريع تحسين وتعزيز موثوقية الشبكة ، مشيداً سموّه بالجهود المبذولة لكل ما يسهم في راحة المواطن والمقيم وبالخدمات التي تقوم الشركة السعودية للكهرباء بها