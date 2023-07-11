شكرا لقرائتكم إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية شرعية من أهل العلم وأصحاب الاختصاص في المجال الشرعي؛ بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية لأعمال النادي ودراسة المسائل الشرعية المتعلقة بالإبل، والإفادة بشأن ما يحال إلى اللجنة من استشارات شرعية.

رئاسة اللجنة

ويرأس اللجنة المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وتضم في عضويتها الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والدكتور سلمان بن صالح الدخيل، ويشارك في اجتماعاتها نخبة من المستشارين المختصين في الإبل وشؤونها.

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أول الاجتماعات

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، الذي رحَّب برئيس اللجنة وأعضائها ومستشاريها، مقدمًا لهم لمحة تعريفية عن نادي الإبل وأهدافه ومنجزاته منذ إنشائه، ثم استكملت اللجنة اجتماعها.