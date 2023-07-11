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الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً

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الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بوجود أتربة مثارة على 3 مناطق وهي جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة، محافظات القنفذة والليث ، وفي عسير تشمل البرك والقحمة، بينما تشمل الدرب وبيش في منطقة جازان.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية ، وارتفاعًا في الأمواج وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية،كما لا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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