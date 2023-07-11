شكرا لقرائتكم هيئة التخصصات الصحية تفتح التقديم على برامج التخصصات الدقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الثلاثاء، فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة 2024، وشهادة الاختصاص للصيدلة السريرية.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية، مضيفة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 20 يوليو 2023.

موعد المقابلات الشخصية

وأوضحت هيئة التخصصات الصحية أن المقابلات الشخصية ستكون بين 20 أغسطس و 14 سبتمبر 2023، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 14 سبتمبر 2023.

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وأضافت هيئة التخصصات الصحية أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 26 نوفمبر 2023، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم 10 ديسمبر 2023، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 31 ديسمبر 2023، على أن تكون بداية التدريب لبرامج التخصصات الدقيقة 1 يناير 2024.

مراجعة متطلبات التقديم

ودعت هيئة التخصصات الصحية الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة.