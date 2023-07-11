شكرا لقرائتكم 6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 47 مئوية، فيما سجلت أبها وطريف أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 47 مئوية، الرياض والتنهات 46 مئوية، وادي الدواسر وشرورة 45 مئوية، مكة المكرمة وبريدة والمجمعة 44 مئوية، الدوادمي ورفحاء 43 مئوية، المدينة المنورة 42 مئوية، بيشة 41 مئوية، جدة وحائل ونجران عرعر وسكاكا وجازان والعلا 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها وطريف 20 مئوية، الباحة والقريات 21 مئوية، الطائف 22 مئوية، الوجه 24 مئوية ، تبوك 25 مئوية، حائل وعرعر وينبع والعلا 26 مئوية، الدوادمي 27 مئوية، المدينة المنورة وبريدة وبيشة ورفحاء والمجمعة 28 مئوية.