شكرا لقرائتكم قرابة 208 آلاف مستفيد من وكالة اللغات والترجمة خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وكالة اللغات والترجمة عن عدد المستفيدين في بث برنامجها خلال موسم الحج لعام 1444هـ بعنوان “أحكام الحج ومقاصده ” بعشر لغات عالمية وبـ (20) حلقة يومية، والذي استفاد منه أكثر من ( 207.865 ) مستفيد والذي كان يبث من غرة شهر ذي الحجة إلى (٢٠) ذي الحجة.

التعريف بأحكام الحج

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن البرنامج يقدم ضمن حلقاته التعريف بأحكام الحج ومقاصده ومناسكه، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعة (FM)، ومن أهم هذه الموضوعات التي يطرحها البرنامج هي، (من مقاصد الحج “تحقيق العبودية لله عزوجل”، أنواع النسك، وأعمال أيام التشريق، قصة الوداع)، حيث قُدِمت هذه الحلقات يوميًا في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

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مبادرات الرئاسة

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم الحج، في تعريف الحجيج بأبرز مقاصد الحج وأحكامه ومناسكه بلغاتهم، وإنفاذً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لضمان إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.