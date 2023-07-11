شكرا لقرائتكم تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوصت القنصلية السعودية بإسطنبول، المواطنين السعوديين المقيمين والذين يزورون إسطنبول، بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية عند الخروج أو التجول وذلك وفقًا للأنظمة التركية.

الأوراق الثبوتية

وقالت القنصلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وذلك وفقا للأنظمة التركية، ونتشرف بخدمتكم دائما”.

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وأضافت القنصلية السعودية بإسطنبول أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام التالية:

هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار الساعة 24/7

00905309552120

البريد الإلكتروني:

[email protected]

هاتف:

00902122819140

البريد الإلكتروني لقسم شؤون السعوديين

[email protected]

أو عبر مركز الاتصال الموحد للشؤون السعوديين في الخارج

00966920033334