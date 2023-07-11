انت الان تتابع لا لأكياس البلاستيك وهو ساخن.. "ممارسات خاطئة لحفظ الخبز" تبرزها "أمانة جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 8:19 صباحاً

حذّرت أمانة محافظة جدة، من بعض الممارسات الخاطئة في حفظ الخبز، والتي تؤثر في الصحة العامة. وكشفت الأمانة عن أبرز الممارسات الخاطئة التي تتمثل في "تعبئة الخبز وهو ساخن في أكياس بلاستيكية"، مشيرة إلى أن البديل الصحيح هو الأكياس الورقية، أو تركه حتى يبرد في حرارة الغرفة قبل تعبئته في أكياس بلاستيكية شفافة، كما حذّرت من استخدام الأكياس الملونة في تعبئة الخبز وملامسة الأغذية مباشرة. وأوضحت في إنفوجرافيك عبر حسابها في تويتر، أن المواصفات القياسية السعودية الخليجية (الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز) تتمثل في ضرورة ترك الخبز ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية قبل تعبئته، ثم تعبئة الخبز في عبوات صحية ومناسبة وجافة وخالية من العيوب تكفل حمايته والمحافظة على خواصه الطبيعية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، على أن يكون المنتج في العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد وصُنع في آنٍ واحد. وتابعت، يجب أن يخزن المنتج بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس ومصادر التلوّث والروائح غير المرغوبة، وأن يتم إنتاج الخبز وتعبئته وتداوله في ظروف صحية ومناسبة تضمن سلامته وجودته.

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