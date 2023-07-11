انت الان تتابع شاهدها بالفيديو من سماء مكة.. "بقعة شمسية كبيرة" مثيرة للانتباه! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 8:24 صباحاً

وثّق المصوّر الفوتوغرافي؛ وائل الحتيرشي، صباح اليوم؛ من سماء مكة المكرّمة؛ بقعاً شمسية في أثناء تصويره شروق الشمس بوساطة الفلتر الشمسي ودربيل، أظهرت بقعة بحجم كبير. وأظهر الفيديو الذي التقطه المصوّر؛ بقعة شمسية يمكن مشاهدتها باستخدام دربيل وفلتر شمسي؛ مؤكداً أنه وثّق الفيديو صباح اليوم الثلاثاء، بالتحديد، من منطقة وادي الصدر- شرقي مكة المكرّمة. وقال الحتيرشي؛ لـ"الخليج 365"، وهو هاوي تصوير: "يكاد لم يمر يومٌ حتى أقوم بتصوير شروق الشمس من جبال شرق مكة المكرّمة، وهي هواية اعتدت عليها منذ سنوات؛ فيما استوقفتني تلك البقعة الشمسية التي ظهرت في الشمس".

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