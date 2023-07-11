انت الان تتابع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحتها.. "مركز التحذير من العواصف الغبارية" ينظم ندوة افتراضية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 8:48 صباحاً

ينظم المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، غدًا الأربعاء، ندوة افتراضية بعنوان "تكلفة العواصف الغبارية والتأثيرات الاقتصادية والصحية على منطقة الخليج العربي"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية والرملية. وتتناول الندوة الآثارَ الاقتصادية والصحية الكبيرة للعواصف الرملية والترابية على دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تشير تقديرات إلى أنها قد تصل إلى 4.6 مليارات سنويًّا بحلول عام 2030. وتستعرض الندوة أيضًا تداعيات العواصف الغبارية والرملية؛ حيث تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، وتعطل وسائل النقل، وأضرار في البنية التحتية، وقد تؤثر على قطاع الزراعة، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية، إلى جانب تأثر قطاع السياحة، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة؛ بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وتكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع النشاط الاقتصادي. وتمثل العواصف الرملية والترابية تحديًا هائلًا وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ الأمر الذي يستدعي نهجًا شاملًا لمواجهة هذه الأخطار، يشمل الجهات المعنية؛ بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية؛ للتخفيف من تأثير العواصف الرملية والغبارية على الاقتصاد والصحة. يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم 12 يوليو من كل عام، يومًا دوليًّا لمكافحة العواصف الرملية والترابية؛ إدراكًا منها لخطورة التأثيرات السلبية للعواصف الرملية والترابية على مستويات مختلفة من القضايا ذات الاهتمام الدولي.

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