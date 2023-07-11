انت الان تتابع إحصائية رسمية: أكثر من 900 ألف عاملة سعودية في القطاع الخاص خلال مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إحصائية رسمية جديدة، عن تجاوز أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص -لأول مرة- حاجز 900 ألف عاملة في شهر مايو الماضي.

يشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العام الماضي 2022م بلغت 37%.

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