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6 أشخاص أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين، ومقيمين من الجنسيتين السورية والباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في متنزه السودة بمنطقة عسير.

الغرامة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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