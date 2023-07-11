شكرا لقرائتكم الزكاة والضريبة تطلق برامج حديثي التخرج 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق برامج حديثي التخرج، التي تشمل برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته السادسة، وبرنامج “أمين” في النسخة الرابعة، وذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية تُمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالسعودية.

مستهدفات البرامج

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن برامج حديثي التخرج تُنفذ من خلال أكاديمية الهيئة وذلك بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، حيث يستهدف برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته السادسة النخب من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها: الشؤون القانونية، التحليل والمخاطر، العمليات، البحوث والاستشارات الزكوية، الأنظمة التقنية والرقمنة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، الاستراتيجية والتطوير، الشؤون الهندسية، والتواصل المؤسسي، في حين يستهدف برنامج “أمين” الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، حيث يركز البرنامج على بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية في مجالات العمل الجمركي.

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اشتراطات القبول

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول ومزيد من المعلومات حول البرنامجين، من خلال زيارة صفحة برامج “حديثي التخرج” المتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقديم على البرنامجين سيبدأ من اليوم 11 يوليو 2023م وحتى يوم الخميس 20 يوليو الجاري.

وتوفر برامج “حديثي التخرج” العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين، من أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة “وارتون” الأمريكية التي تُعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، وبرامج أخرى تقدمها جهات رائدة في المجال الأكاديمي، كما يُقدَم للملتحقين في البرنامجين التأمين الطبي ومكافأة مالية شهرية، وغيرها من الحوافز.