روسيا تحذر من خطأ تحريك البنية التحتية لـ"الناتو" في اتجاه حدودها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 11:22 صباحاً

حذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، من خطأ تحريك البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في اتجاه حدود روسيا، وذلك قبيل انطلاق قمة "الناتو" في ليتوانيا، وبعد الإعلان عن توصل أنقرة وستوكهولم لاتفاق بشأن عضوية السويد. وقال "بيسكوف": إن القادة الأوروبيين لا يبدو أنهم يفهمون أن تحريك البنية التحتية لحلف الناتو في اتجاه حدود روسيا خطأ"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "إن تقدم الحلف الغربي في اتجاه وسط وشرق أوروبا تسبب في الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا في المقام الأول".

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