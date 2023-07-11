انت الان تتابع "المرور": مخالفة للمركبة التي تُحدث تلوثًا بيئيًا والغرامة تصل لـ900 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 11:26 صباحاً

دعا "المرور" إلى الحرص على صيانة المركبة وإصلاحها عند الضرورة، وذلك حماية لمالك المركبة والبيئة في الوقت نفسه. وقال المرور: تسيير مركبة تُحدث تلويثًا للبيئة على الطرق العامة يعد مخالفة مرورية. وأضاف: الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال.

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