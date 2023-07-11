تعقد في حراسة "باتريوت" والمقاتلات.. ماذا يبحث زعماء "الناتو" في قمتهم بليتوانيا؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 11:38 صباحاً

يجتمع في ليتوانيا اليوم (الثلاثاء)، زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في قمة حاسمة يتوقع أن تتناول التهديدات الأمنية الروسية، وتطمئن أوكرانيا بشأن انضمام محتمل إلى الحلف، فيما نشرت ألمانيا أنظمة صواريخ باتريوت، وفرنسا طائرات مقاتلة لحراسة الأجواء، فما القضايا المطروحة على مائدة القمة؟ وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن قادة الدول الأعضاء في الناتو المجتمعين في فيلنيوس سيوجّهون رسالة واضحة وإيجابية إلى أوكرانيا حول انضمامها إلى الحلف. وقال "ستولتنبرغ": "سنوجّه رسالة واضحة، رسالة إيجابية حول المسار، الذي سنمضي فيه، وسينشر نص البيان للجمهور في الساعات المقبلة"، وفقاً لـ"فرانس برس". ويرجح أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه. وبعد أن دفعت أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية "الناتو" إلى أكبر عمليات إصلاح لدفاعاته منذ نهاية الحرب الباردة؛ يفترض أن يوقّع قادة الحلف خططا إقليمية جديدة للحماية من أي هجوم روسي محتمل والموافقة على تعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي. ويتوقع أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس لحضور القمة، التي تستمر يومين حيث سيطرح قضية حق كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري عند انتهاء غزو الكرملين.

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