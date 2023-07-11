انت الان تتابع الجهات الخدمية بالرياض تصدر 40,354 رخصة حفريات منذ بداية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 11:49 صباحاً

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن عدد رخص الحفريات التي أصدرتها الجهات الخدمية منذ بداية العام 2023 بلغ 40,345 رخصة، فيما بلغ عددها خلال شهر مايو المنصرم 8,829 رخصة، بينما تصدرت 11 جهة حكومية وخاصة قائمة الأكثر إصدارًا للرخص. وذكرت الأمانة، في تقرير إحصائي عن مؤشر أداء الجهات الخدمية، أن نسبة الشكاوى وبلاغات المواطنين المرتبطة بأعمال الحفر التي عالجتها الجهات الخدمية تراوحت ما بين 100% إلى 46%، فيما تصدرت شركة المياه الوطنية قائمة الأكثر استقبالًا للبلاغات، تلاها أمانة منطقة الرياض، ثم مركز مشاريع مدينة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والاتصالات السعودية، ثم شركتي الاتصالات المتكاملة واتحاد الاتصالات على التوالي. وتصدرت شركة المياه الوطنية رخص الحفريات بعدد 26,168، تلاها الشركة السعودية للكهرباء بـ 20,386، ثم أمانة منطقة الرياض 1,225 رخصة، الاتصالات السعودية 718، ثم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدد 308 رخص. وشملت قائمة الجهات الخدمية المتصدرة لرخص الحفريات شركة الاتصالات المتكاملة بعدد 195 رخصة، ثم شركة ضوئيات للاتصالات بـ 86، ومركز مشاريع مدينة الرياض بعدد 74 رخصة، فيما سجلت شركة زين للاتصالات عدد 47 رخصة، وإدارة مرور الرياض 26 رخصة، إضافة إلى شركة ربط التقنية للاتصالات الأقل تسجيلًا في القائمة بعدد 15 رخصة.

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