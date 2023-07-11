الكويت.. استقالة وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 11:49 صباحاً

أعلن وزير المالية الكويتي مناف الهاجري تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن الاستقالة جاءت على وقع الحديث عن خلافات داخل الحكومة وتخبط في اتخاذ قرارات طالت الملفات الاقتصادية والمالية. من ناحية ثانية، قال مجلس الأمة الكويتي على حسابه على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس أحمد السعدون أعلن موافقة المجلس على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.

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