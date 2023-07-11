"لافروف": روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على انضمام السويد وأوكرانيا لـ"الناتو"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا ستتخذ الإجراءات المناسبة، في الوقت المناسب؛ رداً على احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك قبيل انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وقال "لافروف": "إن روسيا ستحمي مصالحها الأمنية المشروعة"، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يدل "لافروف" بمزيد من التفاصيل.

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