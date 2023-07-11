انت الان تتابع 4 أشياء في الخروف ابتعد عنها.. "النمر" ينصح مرضى القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 1:11 مساءً

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر مرضى القلب والكولسترول بالابتعاد في الخروف عن تناول 4 أشياء. وقال النمر: إن الأشياء الأربعة التي يجب الابتعاد عنها في الخروف هي: "لحمة الرأس، الدماغ، الكبد والشاكلة". ونصح "النمر" أيضاً بتقليل تناول الملح قائلًا: تقليل تناول الملح (الصوديوم) في طعامك إلى أقل من 5 جرام يومياً يقلل مستقبلاً حدوث جلطات القلب والدماغ معاً.

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