مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2% في مايو لعام 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 1:49 مساءً

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بلغ 1.2% في شهر مايو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض طفيف جاء نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي أسهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام. وأفادت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق "مايو 2022م"، وتحقيق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 12.0%. وأشارت إلى أن انخفاض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر، في شهر مايو من العام الحالي، بنسبة 5.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق "مايو 2022م". يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية، والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًّا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

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