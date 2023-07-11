شكرا لقرائتكم توقيع اتفاقية نراك في القصيم للترويج السياحي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وشركة رمق لتنظيم المعارض ، لإقامة معرض ” نراك في القصيم ” والذي يهدف إلى التعريف والترويج لمنطقة القصيم.

السياحة في القصيم

وبارك سموه توقيع الاتفاقية ، مؤكداً أن السياحة تمثل جانباً مهماً لمنطقة القصيم انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ، مشيراً إلى أن معرض نراك في القصيم سيكون له دور كبير في إيصال رسالة المنطقة بجميع جوانبها ومساراتها السياحية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والريفية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تنمية السياحة بمنطقة القصيم ، وإبراز هويتها ومكانتها وما تمتاز به من عناصر جذب والتركيز على الجوانب السياحية المختلفة بالمنطقة بشكل تشويقي وجعلها من الوجهات السياحية الرئيسية بالمملكة.

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6 مسارات

ومثل غرفة القصيم في توقيع الاتفاقية الأمين محمد الحنايا ، ومثل شركة رمق رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة القصيم خالد المبارك ، وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع السياحة بالقصيم وفق 6 مسارات وخطط إستراتيجية مدروسة لضمان تحقيق الاستدامة للقطاع وتحفيز الأنشطة السياحية والتراثية والاقتصادية الكبيرة والمتوسطة لتكون المنطقة جاذبة وجعلها وجهة سياحية للزوار.