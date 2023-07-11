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الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول

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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية للبنين بـ الطائف مواعيد القبول للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم -الصباحي والمسائي- للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ.

وبيّنت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 28 / 12 / 1444هـ وحتى 1 /1 / 1445هـ, وذلك عبر بوابة القبول الموحد “قبولي”، منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).

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صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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