"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة على الطائف وميسان

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على محافظتَي الطائف وميسان، تستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية اليوم، على محافظات: الخرمة وتربة ورنية والمويه، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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