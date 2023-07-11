انت الان تتابع بوابة "هاوي" تستعد للتعريف بقطاع الهوايات في واجهة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، عن ثالث رحلاتها التعريفية التي تستضيفها العاصمة الرياض بعد المدينة المنورة وتبوك، وذلك خلال الفترة بين 13 - 15 يوليو الجاري في مقر واجهة الرياض.

وأوضحت أن هذا المعرض يأتي ضمن الجهود التي تبذلها من أجل تعريف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؛ من مواطنين ومقيمين وزوار، بقطاع الهوايات الذي شهد تحولاً كبيراً منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وإسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي يقوم بتنفيذ مجموعة من المبادرات في مقدمتها تسجيل 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول عام 2030م من خلال تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية لدى السكان في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا للجولات السابقة التي نظمتها البوابة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك، في إطار مساعي البوابة لتفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات، وإبراز منتجات أندية الهواة في مختلف الهوايات الرياضية والثقافية، والإبداعية الذهنية، والإعلامية، وغيرها.