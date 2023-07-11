انت الان تتابع 287 ألف مصلٍّ.. حجم الطاقة الاستيعابية داخل "الرواق السعودي" بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يسهم "الرواق السعودي" داخل المسجد الحرام، في رفع الطاقة الاستيعابية للمصليات؛ حيث تبلغ مساحته حاليًّا "210" آلاف متر مربع، ويستوعب "287" ألف مصلٍّ و"107" آلاف طائف في الساعة، ويتكون من 4 أدوار "الصحن، والدور الأرضي، والدور الأول، و"الميزانين".

ويمتدّ من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإضافة جديدة للرواق السعودي، وقد بلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة حوالي "1500" عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أصبحت مساحتها حوالي "365" ألف متر مربع، والطاقة الاستيعابية حوالي مليون مصلٍّ، وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد بابًا جديدًا هو باب الملك فهد.

وامتدّت مساحة الرواق من الجهة الشمالية بإضافة جديدة بدأت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واكتملت في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث أصبحت مساحة المسجد الحرام حوالي مليون متر مربع، بطاقة استيعابية حوالي مليونَي مصلّ، وتضمّن عددًا كبيرًا من الأعمدة، وبابًا يحمل اسم باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقد بدأ العمل على الرواق السعودي في عهد الملك سعود عام "1375هـ/ 1955م" الذي أعلن في بيان تاريخي عن تحقيق رغبة الملك عبدالعزيز بالبدء بتوسعة المسجد الحرام، واستمرّ بناء الرواق في عهد الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد بين عامي "1375/ 1396هـ - 1955/ 1976م"، كما استمرّ تطويره حتى وقتنا الحاضر.