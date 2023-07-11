انت الان تتابع طلعات جوية مكثفة لطيران الجيش السوداني في ولاية الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 2:36 مساءً

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن طلعات جوية مكثفة لطيران الجيش السوداني في ولاية الجزيرة. وامتد الصراع على السلطة بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى الحرب في منتصف أبريل، وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين. ودعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) في شرق إفريقيا الخصمين إلى اجتماع في العاصمة الإثيوبية امس الاثنين في حين لا يزال القتال مستمرًا في أنحاء السودان. لم يحضر برهان ولا داجلو شخصيًا المحادثات في أديس أبابا، على الرغم من أن قوات الدعم السريع أرسلت ممثلًا إلى الاجتماع "الرباعي" بقيادة كينيا وجنوب السودان وجيبوتي وإثيوبيا.

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