انت الان تتابع "تتيح تنفيذ ضربات في العمق".. فرنسا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 2:55 مساءً

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي؛ أن فرنسا ستسلّم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى من طراز "سكالب". وقال "ماكرون" لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس: "قرّرنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح تنفيذ ضربات في العمق"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحّد".

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