انت الان تتابع لمدة موسم واحد.. "الجهني" يتعاقد مع ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 3:40 مساءً

تعاقد نادي ضمك، اليوم الثلاثاء، مع فهد الجهني لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم واحد قادمًا من الطائي. وجرت مراسم توقيع العقد مع المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا بحضور خالد بن مشعط، رئيس نادي ضمك. وبات الجهني رابع صفقات النادي الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع لاعبي الوسط حسن أبو شرارة، وأحمد الحريصي، وسلطان فقيهي المدافع.

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