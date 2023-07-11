أمير تبوك يواسي أبناء "الشيخ البلوي" في وفاة والدهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 3:42 مساءً

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أبناء الشيخ عودة بن محمد بن ضبيان البلوي، شيخ الرواحلة من بلي، بوفاة والدهم رحمه الله. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ومن جهته، أعرب نجل الفقيد عيد، باسمه ونيابة عن أشقائه، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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