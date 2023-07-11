الفيحاء: تمزُّقٌ من الدرجة الأولى في عضلة الساق يغيب "نواكايمي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 4:27 مساءً

أعلن نادي الفيحاء تعرُّض مهاجم فريقه الكروي النيجيري أنتوني نواكايمي، لإصابة، خلال معسكر الفريق الخارجي المقام حاليًّا في سلوفينيا؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد. وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أسفرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف النيجيري أنتوني نواكايمي، عن تعرُّضه لتمزُّق من الدرجة الأولى في عضلة الساق. وتابع البيان: "حيث سيحتاج إلى برنامج علاجي لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي".

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