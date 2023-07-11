الندوة العالمية تؤسّس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في كازاخستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 4:31 مساءً

وضعت الندوةُ العالمية للشباب الإسلامي في كازاخستان، حجرَ الأساس لبناء مركز تعليمي تنموي جديد في منطقة "ياسنيا بولينا بمحافظة طراز"، التي تبعد عن العاصمة أستانا بـ"٥٣٣" كم. ويخدم المركزَ أكثرُ من "٦٤٥٠" نسمة من سكان المنطقة، ويقدم لهم العديد من الاحتياجات الحياتية المتنوّعة، ويضمّ مسجدًا ومدرسة تعليمية تُسهم في تعليم أبناء المنطقة، ووقفًا خيريًّا. وعبّر الأهالي عن احتياجهم الكبير لمثل هذا المركز؛ حيث يبعد أقرب مركز منهم على مسافة كبيرة؛ مما يؤدي إلى حرمانهم من خدماته، كما ثمنوا جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاجها كثير من المناطق في كازاخستان، وعبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، سائلين الله أن يديم نعم الأمن والرخاء على المملكة، ويحفظ استقرارها.

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