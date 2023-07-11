"الهلال" مهتمّ بالصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 4:34 مساءً

كشفت صحيفة "Mozzartsport" الصربية عن اهتمام نادي الهلال بكسب خدمات اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي، خلال الموسم الجديد. وقالت الصحيفة: إن الهلال يرغب في جلب الهداف الصربي من أوروبا إلى السعودية هذا الصيف، حيث قام النادي السعودي بالفعل بإجراء اتصال بفولهام؛ لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي عازم على ضم ميتروفيتش، ومستعد لدفع راتبه وتعويضات كبيرة مقابل خدماته، مشيرةً إلى أن الهلال وضع اللاعب كخيار أساسي للفريق، بعد رحيل النيجيري أوديون إيغالو. يلعب ألكسندر ميتروفيتش البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي فولهام الإنجليزي، منذ 2018، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2013. وسبق للمهاجم الصربي اللعب لعدة أندية؛ أبرزها: نيوكاسل يونايتد، أندرلخت، بارتيزان، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 28 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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