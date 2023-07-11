انت الان تتابع روسيا تستخدم "الفيتو" لمنع استمرار إرسال المساعدات إلى 4 ملايين سوري شمال البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استخدمت روسيا اليوم (الثلاثاء) حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد عملية إغاثية لمدة تسعة أشهر تقدم مساعدات لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة عبر تركيا، ثم فشلت في مسعاها لتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه لا يمكن إنقاذ عملية المساعدات، وفقاً لـ"رويترز".

وبعد استخدام حق النقض وقبل تصويت المجلس على اقتراح روسيا، قال "نيبينزيا" أمام المجلس: "في حالة عدم دعم مقترحنا، فيمكننا المضي قدما وإغلاق الآلية العابرة للحدود، لن نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته".

من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام المجلس بعد استخدام روسيا حق النقض: "إنها لحظة حزينة للشعب السوري. ما شهدناه للتو وما شهده العالم أيضا كان عملا قاسيا للغاية".

وأضافت: "يجب أن نستمر في هذا فالشعب السوري يعتمد علينا، ويجب علينا جميعا أن نحث روسيا على العودة إلى الطاولة بحسن نية".

وانتهى أمس تفويض العملية، التي عملت فيها الأمم المتحدة على تقديم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرغب في تجديد العملية لمدة 12 شهرًا.