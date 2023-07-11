انت الان تتابع مع نهاية العقد.. الوحدة يُنهي علاقته بـ"سييرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:08 مساءً

أنهى نادي الوحدة علاقته مع مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي "سييرا" اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نهاية عقده مع الفريق. وقال النادي المكاوي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سييرا شكرًا لك.. نتمنى لك التوفيق». وتعاقد الوحدة مع سييرا في أكتوبر 2022 لمدة موسم واحد خلفًا للبوسني برونو أكرابوفيتش، الذي أُقيل من منصبه بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي.

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