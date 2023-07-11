اختتام دورة اللغة الإنجليزية للباحثات عن عمل بحفر الباطن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:20 مساءً

اختتمت الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن، مساء اليوم الثلاثاء، دورة اللغة الإنجليزية لرائدات الأعمال والباحثات عن عمل بالمحافظة. نفّذت الغرفة تلك الدورة بالتعاون مع معهد عالم المفردات العالي للتدريب واللغات، وقدّمتها المدربة المعتمدة منى الشمري، واستمرّت ثلاثة أيام، بمعدل 9 ساعات تدريبية. وقال الأمين العام للغرفة التجارية بحفر الباطن أنور الشامي: إن تنظيم هذه الدورات والورش، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للغرفة؛ تفعيلاً لدورها في التنمية المجتمعية. وأضاف "الشامي": "غرفة حفر الباطن تحرص على تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، عبر البرامج التدريبية المتنوعة التي تطوّر أعمالهم وتساعدهم في تجاوز كل التحديات التي تواجههم وتشجعهم على تبنّي ثقافة الإبداع والابتكار لتحقيق الريادة في مختلف المجالات. فيما أوضحت المدربة منى الشمري، أنها ركزت خلال هذه الدورة على تعزيز مهارة الاستماع والتحدث وتطوير القراءة والكتابة بشكل سليم؛ لجعل التخاطب أسهل وأكثر مهنية. ولفتت إلى أن هدفها هو أن تسهم في تطوير قدرات المتدربات وتنمية مهاراتهن في اللغة الإنجليزية، بما ينعكس إيجابًا على أعمالهن.

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