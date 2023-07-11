شاهد.. أشكال مدهشة للصخور من على قمة جبل مشرف بعسير

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محمد بن مسعود - الدمام - يجذب جبلُ مشرف الواقع بوادي يعوض في محافظة الحرجة بمنطقة عسير، هذه الأيام؛ الزوارَ من مختلف المناطق؛ للاستمتاع بالصخور البازلتية الغريبة ذات الأشكال الهندسية المتناسقة، التي تشكّلت دون أي تدخل بشري.

"الخليج 365" وقفت عصر اليوم على قمة جبل مشرف، الذي يبلغ ارتفاعه ٢٨٥٩ مترًا، عن سطح البحر، ونقلت بالفيديو تلك الأشكال الهندسية التي هي عبارة عن صخور سداسية وخماسية وثمانية متراكبة، تدهش من يصل إليها، وتذكّره بعظمة الخالق.

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