"الناتو" يعرب عن بالغ قلقه من أنشطة إيران "الخبيثة" داخل دوله

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم "الثلاثاء"، عن بالغ قلقه من "الأنشطة الخبيثة" الإيرانية داخل أراضي الدول الأعضاء.

وقال الحلف، الذي يضمّ 31 عضوًا، في بيان ختامي لقمته في ليتوانيا: "ندعو إيران لوقف دعمها العسكري لروسيا، ولاسيما نقلها للطائرات المسيرة المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية؛ مما تسبّب في خسائر مدنية واسعة النطاق"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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