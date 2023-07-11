الأهلي يفاوض البولندي"بيوتر زيلينسكي" نجم نابولي الإيطالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 5:45 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" عن أن الأهلي يحاول إقناع البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم نابولي الإيطالي بالانضمام إلى النادي السعودي خلال الموسم الجديد. ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الرسمي عبر "تويتر" فإن الأهلي عرض على نابولي مبلغًا بقيمة 25 مليون يورو، وعقدًا حتى عام 2026 براتب (12 مليون يورو في سنة)، للحصول على خدمات لاعب خط الوسط البولندي. وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012، مع نادي أودينيزي الإيطالي، حتى أُعير إلى إمبولي في 2014، ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو. وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016 .

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