التمديد لـ"الطخيم" قائدًا لمعهد العاصمة النموذجي

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي، يوسف بن عبدالله البنيان، قرارًا بتمديد تكليف عادل بن ناصر الطخيم قائدًا عامًّا لمعهد العاصمة النموذجي.

وعبَّر "الطخيم" عن شكره لوزير التعليم على هذه الثقة متمنيًا أن يكون عند حُسن الظن، مؤكدًا سعيه لتقديم ما يتطلع إليه الجميع نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة العملية التعليمية بالمعهد وفق توجيهات وزارة التعليم، وتطلعات القيادة الرشيدة.

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