انت الان تتابع قمة "الناتو".. اعتماد أكبر خطة دفاعية للحلف منذ الحرب الباردة لمواجهة روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلن الأمينُ العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"؛ اتفاقَ أعضاء الحلف خلال القمة المنعقدة في فيلنيوس على دعوة أوكرانيا للانضمام، عند استيفاء الشروط المطلوبة عبر إجراءات مختصرة، واعتماد أكبر خطة دفاعية شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح "ستولتنبرج" في مؤتمر صحافي بالعاصمة الليتوانية، أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في "الناتو"، وهناك اتفاق على تقليص خطة العمل التي تعدّ شرطًا للانضمام للحلف، وهذا من شأنه أن يغيّر مسار أوكرانيا في الانضمام للحلف، من عملية ذات خطوتين إلى خطوة واحدة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف: أن الحلف سيصدر دعوةً لأوكرانيا للانضمام له، عندما يتّفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط المطلوبة.

وبيّن أن الحلفاء لم يحددوا جدولًا زمنيًّا لانضمام أوكرانيا.

وأفاد بأن الحلفاء اعتمدوا أكبر خطة دفاعية شاملة منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الهدف من ذلك هو مواجهة روسيا وتهديداتها الأمنية.

وأضاف: أن "الناتو" سيكون لديه 300 ألف جندي على أهبة الاستعداد، بما يشمل قدرات جوية وبحرية، كما سيزيد الحلف إنفاقه العسكري بنحو 8.3 في المئة خلال العام الجاري، وهذا يعتبر أكبر زيادة منذ عقود.