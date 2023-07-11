انت الان تتابع الهلال يتفق مع لاتسيو على انتقال "سافيتش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 6:36 مساءً

اتفقت إدارة نادي الهلال السعودي، مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محور لاتسيو الإيطالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الهلال أتم اتفاقه مع لاتسيو للحصول على خدمات سافيتش مقابل 40 مليون يورو. وأضاف رومانو أن سافيتش سيوقع على عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات بعدما تم الاتفاق بين جميع الأطراف، وسينضم إلى الدوري السعودي مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي. وشدد رومانو على بقاء خطوة واحدة للإعلان عن الصفقة قائلاً: "توقيع العقد والكشف الطبي لا يزالان معلقين".

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