انت الان تتابع السودان يرفض دعوة "إيقاد" لنشر قوات لحماية المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم (الثلاثاء)، رفضها دعوة اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية "إيقاد" المعنية بحل الأزمة في السودان، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين، مشددة على أنها ستعدها قوات أجنبية معتدية.

وقالت الحكومة السودانية في بيان بشأن اجتماع "إيقاد" الذي عُقد في إثيوبيا: "إن حضور الوفد السوداني قبل بداية الاجتماع، وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع أكد رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة".

وذكرت أن ما ورد في بيان رباعية "إيقاد" الختامي، بخصوص غياب الوفد السوداني، غير دقيق ويجافي الواقع.

وأضافت أن المصداقية كانت تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على رئاسة الرئيس الكيني وليم روتو، للجنة الرباعية.