رئيس محكمة استئناف الباحة يبحث التعاون المشترك مع مدير الهلال الأحمر بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 6:42 مساءً

استقبل رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ شعبان بن عايض أحمد عسيري بمكتبه هذا اليوم الثلاثاء 23 / 12 / 1444هـ الدكتور ثامر بن يتيم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الذي قدم للسلام على فضيلته بمناسبة تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة الباحة المساعد. حيث دار الحديث حول جوانب التعاون بين الجهتين فيما يخدم العمل، وتفعيل ذلك بما يعود على المصلحة العامة. وشكر "عسيري" جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي الملموسة في الرقي بالجانب الإسعافي للمنطقة. فيما ثمّن مدير الهلال الأحمر بالمنطقة الجهود المباركة التي يبذلها فضيلته وقضاة المحاكم حيال تطبيق الشريعة الإسلامية المعمول بها في هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الرشيدة.

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