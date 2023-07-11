القادم من الاتحاد.. "البيشي" ضمكاوي لمدة موسم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 7:44 مساءً

وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع اللاعب عبدالعزيز البيشي، قادمًا من نادي الاتحاد لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد على سبيل الإعارة. من جانب آخر نادي الاتحاد تمنى التوفيق للبيشي في تجربته الجديدة مع فريق ضمك، بتغريدة قال فيها: "أطيب التمنيات للاعب عبدالعزيز البيشي بالتوفيق، بعد أن تمت الموافقة على إعارته لنادي ضمك". وجاء التعاقد مع عبدالعزيز البيشي، بطلب من المدرب الروماني كوزمين كونترا، الذي يعرف اللاعب جيدًا، حيث درب من قِبل فريق الاتحاد. وكان نونو سانتو مدرب الاتحاد، استبعد عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني من قائمة الفريق في معسكره الاستعدادي للموسم الجديد في الطائف، لخروجهم من حساباته.

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