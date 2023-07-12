انت الان تتابع أمانة الشرقية تطرح 3 مواقع استثمارية بـ"الخفجي" لتطوير عجلة التنمية بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 8:27 مساءً

طرحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ثلاثة مواقع استثمارية متنوعة بمحافظة الخفجي، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، وذلك لتطوير عجلة التنمية في المحافظة، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة، وتلبية احتياجات السكان فيها. وأوضحت الأمانة أن هذه المواقع التي تصل مدتها إلى 25 سنة، تمثلت في إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمساحة 1976.76 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة عيادات بيطرية ومرابط صقور للأنشطة الزراعية والحيوانية وأنشطة وخدمات تربية الحيوانات بمساحة 1800 متر مربع. كما فتحت الأمانة أمس، ستة مظاريف فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بحي الشاطئ، وأربع فرص لإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بقطعة 664 و 665 و 666 و 667، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لترسية المواقع الاستثمارية على المستثمرين وفق الأنظمة والتعليمات. ودعت أمانة الشرقية الراغبين التقدم على هذه المشروعات الدخول على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" والاطلاع على تفاصيلها بكل سهولة.

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