انت الان تتابع "في قبضة رجال الأمن".. مقطع جديد للأمن العام يستعرض فيه بعضًا من إنجازاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 9:05 مساءً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مقيم في الطائف من الجنسية الفلبينية؛ قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وتضمَّن المقطع القبض على مواطن في حائل؛ قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي. وفي وادي الدواسر تم القبض على مواطن؛ أحرق مركبة عمدًا إثر خلاف مع مالكها، والقبض على آخر؛ خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تثليث تم القبض على مواطنَين روَّجا مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل مركبة يقودها أحدهما، وضُبط بحوزتهما سلاح ناري. وفي أحد المسارحة تم القبض على مواطنَين؛ روَّجا مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي وهواتف متنقلة. كما تم القبض على مواطنَين في الرياض؛ قاما باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادتَي الكوكايين والحشيش المخدرتَين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية. وفي جدة تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن؛ روَّجا مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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