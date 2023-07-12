انت الان تتابع وزير مصري: حققنا طفرة في عدد السياح.. وننتظر 18 مليون سائح في العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 يوليو, 2023, 9:43 مساءً

كشف وزير السياحة المصري أحمد عيسى عن هدف مصر المتمثل في الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل سائح. وفي حال تحقيق هذه الإيرادات ستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري؛ إذ كان الرقم السابق 13 مليار دولار في 2019. وأضاف عيسى بأن مصر استقبلت سبعة ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، تصدَّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، يليهم الروس. متوقعًا وصول عدد السياح لبلاده العام المقبل إلى 18 مليونًا. كما لفت وزير السياحة والآثار إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، المتوقع إنجازه بالكامل في أكتوبر، فإن القاهرة ستصبح وجهة قائمة بذاتها ومنتجًا سياحيًّا متكاملاً بعد أن كانت ممرًّا لمعظم السياح الأوروبيين والأمريكيين القاصدين وجهات أخرى في البلاد.. وذلك في ضوء النمو غير المسبوق للطلب على الغرف الفندقية في البلاد؛ لمواكبة مستهدفها بزيادة عدد السياح من الخارج بنحو 25% إلى 30% سنويًّا، والوصول بإيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2025 وفقًا لـ"الشرق".

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